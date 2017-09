UAlg cresce 8% na 1ª Fase Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Publicado em 11 Setembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) atinge o número mais elevado de candidatos colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior dos últimos sete anos.

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2017/18, recentemente publicados, a UAlg volta a registar um crescimento consolidado na procura por parte dos candidatos, com 1165 colocados, crescendo 8% face a 2016/17 (+90 colocados), estes são os melhores resultados da academia algarvia desde o ano de 2010, ao mesmo tempo que, pelo terceiro ano consecutivo, volta a ultrapassar a fasquia de mais de um milhar de estudantes colocados.

O número total de candidatos de 1ª opção (976) cresceu 10% face ao ano transato, sendo o melhor registo desde 2011. Também a taxa de colocação (83%) acompanha este crescimento, mais 6 pontos percentuais face a 2016, constituindo-se a melhor taxa da presente década.

Os cursos com a totalidade das vagas preenchidas aumentaram face ao ano anterior (+4 cursos), sendo assim, são 23 os cursos que ficaram com as vagas esgotadas. Também é de salientar que das 1405 vagas disponíveis ficaram por preencher 251, registando-se uma forte redução (-28%) face ao ano letivo anterior (-96 vagas sobrantes), sendo este, igualmente, o melhor registo desde 2008.

Universidade algarvia mas cada vez mais de abrangência nacional

Destas 1165 colocações, 59% tem proveniência de uma escola secundária da região do Algarve, com 681 alunos colocados, continuando a afirmar-se como a academia de preferência dos estudantes algarvios. Em simultâneo o recrutamento da UAlg cresceu a nível nacional, de lés-a-lés, com 484 candidatos colocados (41% do total) provenientes de todos os distritos do continente e das regiões autónomas, o que representa um crescimento de 17% face ao ano anterior. Destacam-se os distritos de Lisboa e de Beja, ambos com 8%, seguidos de Setúbal com 5% e do Porto, Évora, Santarém e Leiria todos com 3% cada um.

Semana de Acolhimento

A Universidade do Algarve preparou uma inédita semana de acolhimento e matrículas para os novos alunos, de 11 a 17 de setembro, sob o mote do slogan da Academia algarvia – Estudar Onde É Bom Viver, promete dar a conhecer um pouco do que torna a vivência universitária na UAlg singular e especial esperando, assim, contribuir para uma rápida e saudável integração dos novos alunos junto da comunidade académica e da cidade que os irá acolher. Para tal, a organização, a cargo da UAlg, conta com o apoio do Município de Faro e do Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve.

Entre os dias 15 e 17 de setembro, os estudantes que escolheram a UAlg terão ao seu dispor um conjunto de atividades culturais, desportivas e lúdicas, todas gratuitas, como passeios de barco pela Ria Formosa, visitas ao centro histórico de Faro ou Open Days de surf, bodyboard, canoagem, vela, SUP e natação. Logo na manhã do dia 15 terá lugar uma sessão solene de boas vindas no Grande Auditório do Campus de Gambelas, seguida de um almoço na cantina.

Paralelamente entre os dias 11 e 14 de setembro decorrerão as matrículas, presenciais ou on-line, bem como a já habitual Campus life da UAlg, que consiste numa grande mostra ao ar livre, na qual estarão representadas todas as valências da universidade e da cidade de Faro. Desta forma, é possível, num único espaço, tratar do alojamento universitário, bolsas de estudo, passe para transportes públicos, desporto académico, ou receber kits de boas-vindas, com descontos para atividades desportivas, culturais de Faro.

Para mais informações consultar: www.ualg.pt/pt/content/matriculas-acolhimento-dos-novos-alunos.