UAlg Careers Week abre inscrições para alunos e diplomados da UAlg

Publicado em 07 Março 2019 por RUA

Durante uma semana, os alunos e diplomados pela UAlg vão poder contactar diretamente com o mercado de trabalho, através da UAlg Careers Week. De 11 e 14 de março, mediante inscrição gratuita, mas obrigatória, os alunos poderão participar em workshops, apresentações, palestras e visitar a 4ª edição da UAlg Careers Fair.

Inserida no último dia da UAlg Careers Week, este ano a 4ª edição da UAlg Careers Fair, feira de emprego da Universidade do Algarve, vai decorrer no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas, no dia 14 de março. A feira irá contar com a presença de 66 empresas que estarão a recrutar, não só no âmbito regional, mas também nacional e internacional.

A UAlg Careers Week tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair, já considerada a maior feira de recrutamento do sul do país, continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Todas as informações sobre regulamento, inscrições, e programa podem ser consultadas em https://www.ualg.pt/pt/content/ualg-careers-week, através de careersfair@ualg.pt ou 289 244 460.