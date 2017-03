UAlg Careers Fair tem mais de 3 mil ofertas de emprego e estágios

Publicado em 08 Março 2017 por RUA

A segunda edição da UAlg Careers Fair, que se irá realizar nos próximos dias 14 e 15 de março, no Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro, irá contar com a presença de 35 empresas que recrutam para mais de 3 mil postos de trabalho e estágios profissionais, nas diversas áreas de ensino da Academia algarvia.

Refira-se a título de exemplo, que na área do Turismo, empresas como Pine Cliffs, Grupo Thai e Sucess Work têm mais de mil vagas para funções como: agente de reservas, recicionista, recreation manager, direção e gestão hoteleira. Já na área comercial, empresas como o Grupo Auchan, H&M, Golden Properties e Casas do Sotavento, irão recrutar mais de 50 profissionais para as suas equipas de gestão, em funções como sales advisors, management controller, contabilidade, sales consultant, design, comunicação e marketing.

As Engenharias e Tecnologias têm diversas ofertas nesta segunda edição da UAlg Careers Fair, nomeadamente, através de empresas como a Glintt, Luzigás e CGI, que procuram recrutar mais de 250 alunos e diplomados da UAlg para empregos e estágios em diversas funções como o desenvolvimento de novas aplicações, consultores informáticos e developers. Também a área da Saúde regista várias ofertas, disponibilizadas pelo Grupo Hospital Particular do Algarve e pela TMI.

Organizada pela Universidade do Algarve e pela Associação Académica, a UAlg Careers Fair é patrocinada pela Ano Sabático, Glintt, Pine Cliffs Resort, Inesting, TMI e Grupo Auchan, e terá ainda a participação das seguintes empresas: Untapped Events, Leroy Merlin, AKI, Zoomarine, CGI, Garvetur, Unitalents, Visualforma, Grupo Thai, B Trust, Lidl, Aptrad, Golden Properties, BDO, Martinhal, Sucess Work, Decathlon, Hospital Particular do Algarve, Vila Vita Parc, Timing, Luzigás, Hilton Vilamoura, Norauto, Marinoteis, Grupo JAP, Casas do Sotavento, Primark e H&M.

A UAlg Careers Fair contempla uma expo empresas, sessões de apresentação e recrutamento, workshops, almoços de networking, entre outras atividades. A uma semana do evento mais de 500 alunos e diplomados já efetuaram a sua inscrição. Os interessados em participar podem ainda inscrever-se em www.ualg.pt .