UAlg avança para o futuro através de ensino a distância e teletrabalho com upgrade da FCCN

Publicado em 04 Abril 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve (UAlg) beneficiou recentemente de um aumento da largura de banda disponível no acesso à Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), passando de 1Gbps (gigabits por segundo) para 10 Gbps. Este upgrade foi realizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).

Este aumento de gigabits permitiu que a UAlg cumprisse, desde o primeiro momento, as diretrizes da Direção Geral de Saúde e do Governo Português, passando, desde o dia 16 de março, a funcionar na sua quase globalidade em regime de teletrabalho. Para tal, muito contribuiu o investimento feito em novas tecnologias no passado recente, permitindo uma maior flexibilidade e mobilidade para todos os membros da Academia algarvia.

Quando se percecionou que o único caminho possível para assegurar o funcionamento da Instituição seria através do teletrabalho, os Serviços de Informática da UAlg puseram em prática um plano para estender o acesso dos recursos informáticos à casa de cada estudante, docente e funcionário. “Num primeiro momento, foi organizado o serviço de suporte para que, preferencialmente de forma remota, se apoiasse a configuração dos postos de trabalho que iriam ser utilizados”, explica Joel Guerreiro, diretor dos Serviços de Informática. “Foi disponibilizado o acesso por VPN (virtual private network) à Instituição e configurado o sistema de comunicações de voz, permitindo a qualquer pessoa, em teletrabalho, receber e realizar chamadas telefónicas através dos números de contacto internos e externos da UAlg.”

Numa altura em que o isolamento social é essencial, a colaboração entre todos os membros da Comunidade Académica necessita de ser feita de uma forma ainda mais eficiente. Para tal, foram disponibilizados numa segunda fase, através do Microsoft Teams, espaços de colaboração, organizados para os mais diversos serviços, grupos de trabalho, centros de investigação e para a totalidade de unidades curriculares em funcionamento. Para facilitar o trabalho dos docentes, na interação diária com os seus alunos, os Serviços de Informática integraram no Microsoft Teams a plataforma Moodle (sistema de tutoria eletrónica) e a aplicação Zoom (aplicação de videoconferência), disponibilizando assim uma solução integrada para o ensino a distância.

Ainda no âmbito do ensino a distância, a UAlg tem também disponíveis ferramentas para a realização de testes, em modo seguro, na sua plataforma de tutoria eletrónica, permitindo a normal realização das provas de avaliação. Com um forte investimento na área da virtualização foi também disponibilizado, a partir de casa, o acesso a salas de aula de informática virtuais a todos os docentes e estudantes.

Para potenciar ao máximo a utilização deste vasto leque de soluções, foi criado na intranet da UAlg um espaço que canaliza os utilizadores para as diversas ferramentas, e foram disponibilizados manuais e vídeos explicativos direcionados ao utilizador. Esta estratégia foi reforçada com formações internas a distância, realizadas pelos Serviços de Informática.