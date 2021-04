UAlg avança com testagem à Covid-19 na comunidade académica

Publicado em 08 Abril 2021 por RUA FM

No âmbito do “Programa de Testagem Cruz Vermelha Portuguesa – Ensino Superior”, a Universidade do Algarve vai realizar uma operação de rastreio a toda a comunidade académica.

A realização do teste rápido de antigénio para SARS-CoV-2 é voluntária e gratuita, mas o planeamento da operação de testagem obriga a inscrição prévia, até ao próximo dia 11 de abril (domingo), através do preenchimento deste formulário

No dia 15 de abril será comunicada, através de email, a informação da hora e do local para a realização do teste, apenas aos que tenham preenchido o formulário.

Esta iniciativa tem por objetivo contribuir para que o regresso às atividades presenciais possa ser realizado com maior segurança.

Tratando-se de um dever cívico, a participação neste rastreio é muito importante, pois só deste modo se poderá fazer da Universidade do Algarve um local saudável para estudar e trabalhar.

Link para formulário: https://www.ualg.pt/webform/inscricao-para-realizacao-de-testes-antigenio-covid-19