UAlg atribuiu Prémio Boas Práticas e Prémio Ensino Aprendizagem

Publicado em 20 Maio 2021 por RUA FM

A valorização e o reconhecimento do mérito são aspetos muitos importantes no desenvolvimento harmonioso de qualquer instituição. Tendo em conta este pressuposto, a UAlg instituiu o “Prémio Boas Práticas” e o “Prémio Ensino Aprendizagem”, que foram entregues, pela primeira vez, numa cerimónia que se realizou no dia 18 de maio, pelas 17h30, no Anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas.

“Prémio Boas Práticas”

Em relação ao ano letivo 2019/20, foram distinguidas duas “Boas Práticas”: a “Formulação e Produção de Solução Antisséptica de Base Alcoólica com Extrato de Aloé” e a plataforma “Milage Aprender +”.

“Formulação e Produção de Solução Antisséptica de Base Alcoólica com Extrato de Aloé” foi desenvolvida por João Manuel Marreiros Duarte, assistente técnico da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Esta solução antisséptica de base alcoólica foi produzida no início da pandemia da Covid-19, numa situação de carência de um produto desinfetante para as mãos, e permitiu fazer face à escassez desta solução, através da utilização de recursos disponíveis e até subaproveitados (Aloe arborescens), criando um produto com valor para a Instituição. O objetivo inicial desta prática foi disponibilizar desinfetante para usar no Departamento de Química e Farmácia da FCT, que, além das propriedades antissépticas (Etanol a 70%, com 0,014% de H2O2), ajudasse a prevenir a desidratação das mãos devido ao seu uso frequente. Esta prática permitiu satisfazer as necessidades da UAlg, tendo-se estendido o seu uso a todos os Campi até à presente data.

A plataforma “Milage Aprender +” foi desenvolvida por seis docentes: Mauro Jorge Guerreiro Figueiredo, Custódia do Sacramento Cruz Fonseca, José Inácio de Jesus Rodrigues, Juan Carlos Sanchez Rodriguez, Marielba Silva de Zacarias e Paula Cristina Negrão Ventura Martins. MILAGE APRENDER+ é uma plataforma de ensino em regime de Blended-Learning, desenvolvida no âmbito dos projetos MILAGE (MathematIcs bLended Augmented GamE), LEARN+ e INCOLLAB, do programa ERASMUS+ financiado pela União Europeia, e está disponível gratuitamente para dispositivos móveis (Android e iOS) e computadores Windows e Mac. O seu principal objetivo é promover a criação de recursos digitais e a utilização de tecnologias de informação e comunicação (smartphones, tablets ou computadores) para a aprendizagem em qualquer lugar a qualquer hora, visando melhorar o desempenho de todos os alunos. A plataforma foi desenhada implementando um modelo pedagógico que potencia as aprendizagens em qualquer disciplina do ensino básico, secundário e universitário. Com mais de 50 mil alunos, é usada na Universidade do Algarve e também na Universidade de Cádiz.

O “Prémio Boas Práticas da Universidade do Algarve” foi instituído com o objetivo de identificar e disseminar as melhores práticas implementadas na UAlg no âmbito do ensino e aprendizagem; investigação e desenvolvimento; comunidade e governança, reconhecendo o mérito dos seus responsáveis e das estruturas envolvidas.

“Prémio Ensino Aprendizagem UAlg”

Este ano, também pela primeira vez, foi entregue o “Prémio Ensino Aprendizagem UAlg – Professor do Ano distinguido pelos Estudantes”. Este Prémio é atribuído aos docentes que se destacam na avaliação feita pelos estudantes, que avaliam globalmente o seu desempenho, no âmbito dos inquéritos sobre a perceção do ensino e da aprendizagem.

Referentes ao ano letivo 2019/2020, foram contemplados com o “Prémio Ensino Aprendizagem UAlg – Professor do Ano distinguido pelos Estudantes” 16 docentes, dois por cada Unidade Orgânica, um de carreia e outro convidado.

Mais informação sobre os prémios e os premiados aqui