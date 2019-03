UAlg associa-se às comemorações do Dia Mundial do Sono

Publicado em 11 Março 2019 por RUA

No próximo dia 15 de março comemora-se o Dia Mundial do Sono. A Universidade do Algarve associa-se a esta iniciativa da World Sleep Society (WSS), através da realização de um seminário sobre a “Qualidade do Sono e a Saúde Mental”, que decorrerá às 10h00, no Anfiteatro Verde, do Campus de Gambelas.

Todos os participantes deste seminário terão a oportunidade de realizar uma avaliação da qualidade do sono, recebendo ainda algumas estratégias para melhorar a qualidade do mesmo.

Ao assinalar este dia, a WSS procura contribuir para uma maior consciencialização da sociedade relativamente à importância do sono para a saúde física e psicológica. Neste âmbito serão desenvolvidas iniciativas em todo o mundo, através de delegados identificados para o efeito pela WSS.

Na UAlg têm vindo a ser desenvolvidas várias investigações sobre a qualidade do sono. Esta iniciativa está inserida nas comemorações dos 10 anos do curso de doutoramento em Psicologia, contando com a participação de vários doutorados que realizaram as suas teses de sobre o tema da qualidade do sono e saúde mental, que apresentarão os principais resultados obtidos nas suas investigações.

Segundo Saul Neves de Jesus, vice-reitor da UAlg e diretor do doutoramento em Psicologia, “este seminário aberto a toda a comunidade académica (estudantes, investigadores, docentes e funcionários não docentes), assim como a todos os que desejem assistir, tem como objetivo contribuir para uma UAlg Saudável”.