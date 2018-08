UAlg associa-se ao InnovAzul – I Encontro Internacional do Conhecimento e Crescimento Azul

Publicado em 29 Agosto 2018 por RUA

A Universidade do Algarve associou-se ao evento InnovAzul, I Encontro Internacional do Conhecimento e Crescimento Azul, que se irá realizar no final do mês de novembro, em Cádis, Espanha.

A Academia algarvia faz parte da comissão científica e da comissão organizadora do evento, que tem como principal foco a inovação dos setores económicos ligados ao Mar, em especial da Andaluzia e do Algarve.

Esta iniciativa, que abordará temas como Pescas e Aquacultura, Indústria Transformadora, Turismo ligado ao mar, bioprodutos marinhos, entre outros, terá disponíveis vários stands, espaços de reuniões, áreas de exposição e um programa que contará com cerca de uma centena de participantes, divididos por palestras, mesas redondas e outros formatos.

O InnovAzul é organizado pelo Conselho de Administração da Fundação CEI.MAR, em parceria com diversas entidades espanholas e portuguesas, entre as quais o Ministério da Economia da República Portuguesa. O evento conta com o apoio de Sua Majestade o Rei de Espanha, D. Filipe VI, que preside à Comissão de Honra.

