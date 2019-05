UAlg associa-se ao 1º Dia Nacional da Microscopia

Publicado em 14 Maio 2019 por RUA

A Plataforma Portuguesa de Bioimagem (PPBI) e a Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), organizam, no próximo dia 22 de maio, o MICRODia – 1º Dia Nacional da Microscopia. Esta iniciativa, inédita a nível nacional, tem por objetivo trazer a escola à microscopia, através de demonstrações guiadas, e levar o conhecimento de volta na bagagem.

O evento pretende promover a área da microscopia e disseminar o conhecimento em ciências biológicas e no campo da bioimagem. O MICRODia permite abrir portas dos nós da PPBI às escolas, que são convidadas a trazer os seus alunos para visitas às unidades de microscopia nacionais entre outras atividades propostas.

Numa sociedade cada vez mais dependente da tecnologia e da inovação científica, o cidadão deve tornar-se consciente da investigação que o rodeia. Perceber alguns dos avanços numa área em constante evolução e compreender de que modo “o que podemos ver hoje é muito mais do que aquilo que poderíamos ver há 10 anos atrás…como se os nossos olhos tivessem, em apenas 10 anos, passado por milhares de anos de evolução”. Estes são alguns dos motes do evento.

As atividades do MICRODia ocorrerão, no mesmo dia, um pouco por todo o país, em nós da PPBI. De Sul a Norte, à iniciativa juntam-se o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), o Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), o Instituto Superior Técnico (IST), a Faculdade de Ciências de Lisboa (FC-UL), o CEDOC – Chronic Diseases, Fundação Champalimaud (FC), o Instituto de Medicina Molecular (IMM), o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), a Universidade de Aveiro (iBiMED), a Universidade da Beira Interior (CICS-UBI) e o i3S – Instituto de Inovação Investigação em Saúde.

Pelo Algarve serão promovidas seis atividades que vão desde a visualização de embriões “in ovo”, à observação de células do epitélio intestinal, passando pela visualização da formação do osso e a reconstrução 3D no peixe zebra.

A PPBI (ppbi.pt) integra o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE).