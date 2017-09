UAlg associa-se à Noite Europeia dos Investigadores

Publicado em 28 Setembro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através dos seus Centros de Investigação e Unidades Orgânicas, vai associar-se à Noite Europeia dos Investigadores (NEI), que se realiza no próximo dia 29 de setembro, em 18 localidades, um pouco por todo o país, onde os curiosos dos 8 aos 80 terão à sua espera várias iniciativas para pôr as mãos na massa, conversar com investigadores e descobrir os desafios que o futuro nos reserva.

Em Faro, no Centro de Ciência Viva do Algarve, vão realizar-se atividades direcionadas a escolas, crianças e famílias, um show de ciência, e um jogo sobre “quem é quem?”, que contarão com a presença de investigadores de vários centros de I&D da UAlg: Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos (MeditBio), Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO), Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB), Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT).

A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS), o Instituto Superior de Engenharia (ISE), e o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) da UAlg também estarão presentes, além do IPMA e da start up SAndWorx.

Num evento que conta com a coordenação da Ciência Viva, o futuro estará em destaque e haverá temas para todos os gostos: desde áreas mais ligadas à saúde, como o envelhecimento saudável e o melhoramento cognitivo, até ao impacto da ação humana no planeta, como as alterações climáticas e a exploração dos oceanos, entre muitos outros, qualquer um encontrará uma atividade do seu interesse.