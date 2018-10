UAlg assinala Dia Mundial da Alimentação

Publicado em 16 Outubro 2018 por RUA

No dia 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação, e em mais de 150 países são organizados eventos, tornando-se um dos dias mais celebrados no calendário da ONU. A Universidade do Algarve também assinala a efeméride promovendo a conscientização para fome que ainda existe no mundo, bem como para a necessidade de garantir a segurança alimentar e dietas nutritivas para todos.

Neste Dia Mundial da Alimentação, a UAlg dá a conhecer a publicação do livro “Alimentação saudável, um guia para escolhas alimentares saudáveis e acertadas”, da autoria de docentes e alumni da UAlg. Este livro, de acesso gratuito, está disponível no Sapientia, Repositório da Universidade do Algarve: http://hdl.handle.net/10400.1/10818. Apresenta informação sobre como planear refeições, escolher os alimentos e as suas técnicas de confeção culinária mais saudáveis.

Além disso, neste dia será feita distribuição gratuita de fruta, nos diversos espaços dos SAS, nomeadamente cantinas, bares, Restaurante Universitário e residências.

Refira-se que recentemente foi formado na UAlg o grupo de trabalho “UAlg + Saudável”, que procura desenvolver e implementar políticas que possam contribuir para uma UAlg + Saudável. A alimentação é uma das dimensões em que este grupo está a trabalhar, estando previstas as seguintes campanhas: “UAlg + Saudável, com + Fruta”; “UAlg + Saudável, com + Salada”; e “UAlg + Saudável, com – Desperdício”.

Recorde-se que a celebração anual deste Dia marca a fundação da “Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura” (FAO), ocorrida em 1945.

Atualmente existem no mundo cerca de 2 biliões de pessoas com excesso de peso, enquanto mais de 800 milhões passam fome. O Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade para demonstrar o compromisso que os países do mundo assumiram, tendo como meta central dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) acabar a fome do planeta até 2030.

As escolhas alimentares são importantes para a saúde e bem-estar pessoal. O desenvolvimento de uma UAlg + Saudável começa em cada um de nós.