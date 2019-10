UAlg assinala abertura do ano académico com Concerto Orquestra Clássica do Sul

Publicado em 02 Outubro 2019 por RUA FM

A Universidade do Algarve vai celebrar a Abertura do Ano Académico 2019/20 com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, que terá início às 18h00 do dia 5 de outubro, no Claustro do Museu Municipal de Faro.

A iniciativa, que é aberta a toda a comunidade académica e à população em geral, irá dar as boas-vindas aos novos alunos, assegurando, assim, a sua plena integração não só na vida universitária, mas também na cidade e na região que os acolhe.

Sob a temática Mediterranea – Influências Mediterrânicas, a Orquestra interpretará obras de autores como Mozart, Delius, Schubert, Debussy, Elgar e será dirigida pelo maestro Rui Pinheiro.

O concerto é de entrada livre, mas está sujeita à lotação da sala.

