UAlg assinala abertura do Ano Académico com concerto online pela Orquestra Clássica do Sul

Publicado em 08 Outubro 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve vai celebrar a Abertura do Ano Académico 2020/21 com um concerto online, pela Orquestra Clássica do Sul, que terá início às 18h00 do dia 10 de outubro, com transmissão via streaming.

O concerto contará com a participação especial de Gonçalo Pescada como solista, sob a direção do maestro convidado Fernando Marinho. A Orquestra interpretará obras de autores como L. Beethoven e A. Piazolla.

Transmissão via streaming em:

www.youtube.com/universidadealgarve

www.facebook.com/universidadealgarve