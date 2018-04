UAlg assina protocolo de cooperação com a Organização de Estados Ibero-Americanos

Publicado em 20 Abril 2018 por RUA

A Universidade do Algarve (UAlg) foi das primeiras universidades portuguesas a celebrar um protocolo com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) para a Educação, a Ciência e a Cultura. Este protocolo foi assinado no dia 17 de abril, na UAlg, pelo vice-reitor, Saúl de Jesus, e pela diretora da OEI Portugal, Ana Paula Laborinho.

Com este protocolo pretende-se enquadrar o relacionamento institucional a as atividades relacionadas com o desenvolvimento de programas e projetos de cooperação conjuntos nos campos da educação, da ciência e da cultura.

A curto prazo, a UAlg poderá beneficiar com este protocolo de Cátedras Ibero-Americanas de Ciência, Tecnologia e Sociedade, bem como do Programa Paulo Freire de Mobilidade Académica para Estudantes. Além disso, a OEI irá colaborar na organização de um evento da Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde (RIUPS) que será organizado na UAlg em 2019.

A OEI foi criada em 1949, é constituída por 24 Estados-membros, tendo o Escritório de Portugal aberto em novembro de 2017. É um organismo de carácter governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos. Os seus campos de atuação são a promoção da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, no contexto do desenvolvimento, da democracia e da integração regional. Procura ainda cooperar com os Estados-membros em atividades orientadas para a elevação dos níveis educacional, científico, tecnológico e cultural, bem como para fomentar a educação como uma alternativa válida e viável para a construção da paz, mediante a preparação do ser humano para o exercício dos direitos humanos e das mudanças que possibilitem sociedades mais justas.

Esta Organização desenvolve a sua ação em articulação com a Agenda 2030 das Nações Unidas, procurando promover parcerias inclusivas, baseadas na partilha de boas práticas e no trabalho em rede e na inovação.