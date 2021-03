UAlg assina protocolo com o Pacto Português para os Plásticos

Publicado em 09 Março 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve assinou, no passado mês de fevereiro, um protocolo com o Pacto Português para os Plásticos. Este Pacto pretende promover um caminho conjunto e colaborativo entre a indústria e a investigação, com vista a acelerar a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal, onde estes nunca se converterão em resíduos ou poluição.

Esta iniciativa, liderada pela Associação Smart Waste Portugal, junta várias empresas de diferentes setores, entidades governamentais, Organizações não Governamentais (ONGs), associações e universidades, em torno desta visão comum, totalizando cerca de 80 entidades.

Ao assinar este protocolo, a Universidade do Algarve assume, assim, o seu compromisso com esta causa, que já se havia iniciado em 2018 com a campanha “UAlg + saudável com -plástico”. Desta campanha já resultaram várias ações, como a eliminação de plásticos de uso único nos bares e cantinas da UAlg, e ações de sensibilização que se estenderam à comunidade envolvente. Além de se traduzir em mais um contributo da UAlg para a transformação da sociedade, a assinatura deste Pacto representa um elevado potencial de colaboração futura ao nível da educação, investigação, inovação e com a própria sociedade.

Até 2025, os membros do Pacto Português para os Plásticos comprometem-se a eliminar os plásticos de uso único, considerados problemáticos e/ou desnecessários. De igual modo comprometem-se a garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e que 70%, ou mais, são efetivamente recicladas, através do aumento da recolha e da reciclagem. Os membros do Pacto pretendem ainda incorporar, em média, 30% de plástico reciclado nas novas embalagens, e promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores (atuais e futuros) para a utilização circular dos plásticos.”

Mais informações: https://www.pactoplasticos.pt/