UAlg acolhe participantes de todo o mundo para a conferência “Advances in Solar Thermal Food Processing”

Publicado em 22 Janeiro 2018 por RUA FM

De 22 a 24 de janeiro, decorre no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no Campus da Penha, a segunda Conferência Internacional em “Advances in Solar Thermal Food Processing – CONSOLFOOD 2018″.

Esta conferência conta com participantes de todo o mundo, que durante três dias vão apresentar e discutir tópicos relacionados com os avanços da cozinha solar, incluindo o processamento de alimentos.

Saliente-se que Celestino Ruivo, docente da UAlg, tem sido um grande impulsionador da “cozinha solar” porque considera que através da demonstração efetiva do seu potencial é possível utilizar-se em vários contextos: na casa de cada família, nos restaurantes, nas cantinas escolares, nas fábricas, nos lares de idosos, e em instituições diversas.

Face ao exponencial aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais locais e globais, Celestino Ruivo defende que “a atividade de exploração nas unidades fabris e a vida quotidiana de cada ser humano deve ser pautada por práticas de boa eficiência na utilização dos recursos naturais, incluindo os energéticos”. Na sua opinião, “tais práticas contribuirão, certamente, para a manutenção de condições de equilíbrio na natureza e, consequentemente, para uma vida mais saudável”.

A cozinha solar, conhecida há muitas décadas, mas utilizada por um número restrito de pessoas, assume-se como um pilar importante principalmente nas regiões com elevado potencial de radiação solar de que é exemplo o sul da Península Ibérica.

Durante este segundo encontro, os participantes terão ainda a oportunidade de confecionar os almoços e coffee breaks, utilizando a energia solar térmica.

Mais informações http://www.consolfood.org/