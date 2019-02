UAlg acolhe eliminatória regional do Famelab Portugal 2019

Publicado em 30 Janeiro 2019 por RUA

Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade do Algarve vai ser palco de uma das eliminatórias regionais do concurso Famelab Portugal, que irá realizar-se às 18h00 do dia 28 de fevereiro, no Anfiteatro Verde (edifício 8), no Campus de Gambelas. Os interessados podem candidatar-se até ao dia 15 de fevereiro.

O FameLab é um concurso internacional de comunicação de ciência. Cada concorrente tem três minutos para demonstrar a sua capacidade de comunicar os temas científicos mais diversos, recorrendo sobretudo à palavra e ao gesto, sem a ajuda de suporte multimédia. Os concorrentes são julgados pelo conteúdo, clareza e carisma das suas apresentações.

O concurso foi criado com o objetivo de aproximar a ciência e os cientistas do público em geral e está aberto a qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, que trabalhe ou estude nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática.

Na eliminatória que irá realizar-se na UAlg vão ser selecionados no máximo três semifinalistas que, posteriormente, irão às semifinais, em março 2019. Os vencedores das semifinais ficarão apurados para final nacional do concurso (abril-maio 2019). Todos os finalistas vão participar numa masterclass de comunicação de ciência antes de se apresentarem na grande final nacional.

O vencedor da final nacional FameLab Portugal 2019 representará Portugal na final internacional que se realiza no Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, em junho de 2019.

A eliminatória é aberta ao público e tem entrada livre.

Formulário de candidatura e regulamento

Os concorrentes devem submeter, em formulário de candidatura online, um vídeo com a apresentação oral do tema escolhido. A qualidade e o formato do vídeo não são importantes, mas devem transmitir ao júri uma ideia clara do que vai ser a apresentação nas eliminatórias regionais, perante o público. As apresentações nas fases que decorrem em Portugal são efetuadas em português, mas o vencedor nacional fará as apresentações nas meias-finais e final internacionais em língua inglesa.

Em Portugal, esta iniciativa é promovida pelo British Council e pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. No Algarve, é uma parceria que, além da Universidade do Algarve, conta com a participação dos Centros de Ciência Viva de Lagos, do Algarve e de Tavira.