UAlg acolhe eliminatória regional do concurso Famelab Portugal 2018

Pela primeira vez, Universidade do Algarve vai ser palco de uma das eliminatórias regionais do concurso Famelab Portugal, que irá realizar-se às 18h00 do dia 1 de março, no Anfiteatro Teresa Gamito (edifício 1), no Campus de Gambelas. Se quer ser um dos próximos rostos da Comunicação de Ciência em Portugal, então pode candidatar-se de 1 a 15 de fevereiro.

Nesta eliminatória vão ser selecionados alguns semifinalistas para a edição nacional do concurso. O vencedor da final nacional FameLab Portugal 2018 (National Geographic Summit, 12 de abril, Lisboa) irá participar no Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido, em junho de 2018, onde irá concorrer nas finais internacionais do FameLab em conjunto com os outros vencedores internacionais.

O FameLab é um concurso internacional de comunicação de ciência líder mundial, em que cada concorrente tem três minutos para demonstrar a sua capacidade de comunicar os temas científicos mais diversos, recorrendo sobretudo à palavra e ao gesto, sem a ajuda de suporte multimédia. Os concorrentes são julgados pelo conteúdo, clareza e carisma das suas apresentações.

O concurso foi criado com o objetivo de aproximar a ciência e os cientistas do público geral e está aberto a qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 anos, que trabalhe ou estude nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática.

Os concorrentes submetem, em formulário de candidatura online, um vídeo com a apresentação oral do tema escolhido. A qualidade e o formato do vídeo não são importantes, mas devem transmitir ao júri uma ideia clara do que vai ser a apresentação nas eliminatórias regionais, perante o público. As apresentações nas fases que decorrem em Portugal são efetuadas em português, o vencedor nacional fará as apresentações nas meias-finais e final internacionais em língua inglesa.

Em Portugal, esta iniciativa é promovida pelo British Council e pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (https://www.britishcouncil.pt/famelab). No Algarve, é uma parceria que conta com a participação dos Centros de Ciência Viva de Lagos, do Algarve e de Tavira e da Universidade do Algarve.

Consultar regulamento aqui e mais informações em www.ualg.pt ou www.famelab.pt