UAlg abre candidaturas para TeSP e reforça oferta formativa no Campus de Portimão

A Universidade do Algarve tem abertas candidaturas online para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), de 3 de julho a 11 de agosto (1ªfase) e de 18 a 22 de setembro (2ªfase). A Academia algarvia vai reforçar a sua oferta formativa no Campus de Portimão com a abertura de um TeSP em Contabilidade, em regime noturno.

No ano letivo 2017/18, a Universidade do Algarve disponibilizará 10 TeSP. Estes cursos têm a duração de quatro semestres letivos e 120 créditos (ECTS) e conferem um diploma de Técnico Superior Profissional.

Destinam-se a titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; a quem tenha sido aprovado nas provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos; a titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau ou diploma de Ensino Superior, que pretendam a sua requalificação profissional.

Os TeSP são formações pós-secundárias superiores, que conferem qualificação profissional de nível 5 do Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida.

TeSP em Contabilidade, Campus de Portimão

O Técnico Superior Profissional em Contabilidade estará habilitado para, de forma autónoma, sob orientação ou integrado numa equipa, planear e executar atividades como a classificação e lançamento de documentos, preparar as demonstrações financeiras e obrigações declarativas, interpretar a informação financeira e elaborar relatórios às chefias de micro, pequenas e médias empresas, serviços públicos ou outras organizações e Técnicos Oficiais de Contas.

Sobre o Campus de Portimão

Situado no largo da estação de Caminhos-de-ferro, o Campus de Portimão da Universidade do Algarve funciona como uma extensão da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Também neste Campus, os Serviços de Ação Social (SAS) da UAlg apoiam os estudantes, através da concessão de auxílios económicos e sociais, que promovam a igualdade de oportunidades.

Para além do acesso a bolsas de estudo, os alunos podem candidatar-se a alojamento universitário, numa residência Feminina/Masculina com todas as condições necessárias de habitabilidade e conforto. No que respeita à alimentação, os estudantes podem usufruir de um bar e de uma cantina com assegurada qualidade a preços acessíveis. Quem estuda na UAlg pode ainda contar, através desta estrutura social, de apoio clínico, podendo recorrer a consultas de várias especialidades.

Em Portimão, os estudantes têm a oportunidade de integrar uma comunidade cosmopolita, assim como usufruir de um diversificado programa cultural, que inclui atividades realizadas no Teatro O Tempo, no Museu de Portimão e no Pavilhão Municipal Arena. A famosa Praia da Rocha, assim como outros areais e baías, em muito contribuíram para a afirmação desta cidade algarvia como lugar ideal para a prática de variados desportos náuticos.

Mais informações e candidaturas: www.ualg.pt