UAlg abre 121 vagas para Concurso Especial para alunos do Ensino Profissional e Artístico

Publicado em 02 Julho 2020 por RUA FM

Já estão definidas as condições de acesso ao Ensino Superior através do Concurso Especial para Titulares de Cursos de Dupla Certificação de Ensino Secundário e de Cursos Artísticos Especializados. A Universidade do Algarve vai disponibilizar 121 vagas para acesso às suas licenciaturas.

A partir de dia 6 de julho, os alunos com o curso concluído no ano letivo 2019/2020 podem apresentar candidatura a licenciaturas e mestrados integrados nas Instituições de Ensino Superior abrangidas pela Rede Sul e Ilhas. Além da UAlg, fazem parte da Rede Sul e Ilhas os Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, Setúbal e Santarém, as Universidades da Madeira, Évora e Açores e, ainda, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.

Os estudantes terão de realizar uma prova de conhecimentos em função da área de formação do Ensino Secundário e da licenciatura a que pretendem candidatar-se. A prova será organizada em duas partes: Língua e Cultura Portuguesas e Prova Específica (Biologia, História e Cultura das Artes, Psicologia, Matemática, Matemática para as Ciências Sociais e Educação, Economia), sendo válida para a candidatura a todas as IES da Rede Sul e Ilhas.

Após aprovação na prova, o estudante tem que efetuar a sua candidatura online ao ensino superior no site da Direção Geral do Ensino Superior (www.dges.gov.pt/), em calendário a anunciar.

No total, este Consórcio abre vagas em 114 licenciaturas e 1 mestrado integrado. A Universidade do Algarve distribui as suas 121 vagas por 30 licenciaturas.

As condições e o calendário do concurso são definidos regionalmente, em articulação com as restantes Instituições de Ensino Superior que integram a Rede Sul e Ilhas.

O propósito deste concurso é contribuir para a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao Ensino Superior. Até agora, todos os alunos diplomados de vias profissionalizantes estavam sujeitos à realização dos Exames Nacionais que avaliam matérias que não fazem parte do currículo dos seus cursos. Com a abertura destas novas vagas, pretende-se que a percentagem de alunos, elegíveis a este concurso, que prosseguem os estudos possa atingir os 40%.

Para o reitor da UAlg, Paulo Águas, este novo concurso constitui uma resposta à diversidade de percursos formativos criada no ensino secundário, contribuindo para o aumento da qualificação dos jovens, indispensável numa sociedade de crescente complexidade.

Toda a informação sobre este concurso especial de ingresso já está disponível em https://www.ualg.pt/pt/content/cursos-profissionalizantes.