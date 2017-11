U2 lançam “Songs of Experience” a 1 de dezembro

Publicado em 02 Novembro 2017 por RUA

Acaba de ser anunciado o lançamento de “Songs of Experience” para o próximo dia 1 de dezembro. O 14.º álbum de estúdio dos U2, com 13 novas canções, será editado em formato digital, CD e em duplo vinil.

O novo single – o segundo retirado do disco – intitulado “Get Out Of Your Own Way” já está disponível. O primeiro single, “You’re The Best Thing About Me” foi lançado a 6 de setembro, enquanto o tema “The Blackout” foi lançado em agosto num vídeo ao vivo.

A Live Nation também acaba de anunciar as datas da “eXPERIENCE iNNOCENCE Tour” pela América do Norte, a começar a 2 de maio. Em 2018 serão anunciados mais detalhes sobre esta digressão.

Gravado entre Dublin, Nova Iorque e Los Angeles, “Songs of Experience” foi concluído no início deste ano, tendo o seu conceito sido influenciado pelo conselho de Brendan Kennelly a Bono, para este “compor como se estivesse morto”. O resultado é uma coleção de canções em forma de cartas íntimas escritas sobre lugares e pessoas muito próximos do cantor: família, amigos, fãs e ele próprio.

“Songs of Experience” é o sucessor de “Songs of Innocence”, dois títulos que foram inspirados numa coleção de poemas, “Songs of Innocence and Experience”, do poeta inglês do século XVIII William Blake.

Produzido por Jacknife Lee e Ryan Tedder, com Steve Lillywhite, Andy Barlow e Jolyon Thomas, o álbum conta na capa com uma fotografias de Anton Corbijn dos filhos adolescentes dos membros da banda, Eli Hewson e Sian Evans.