U2 de regresso com “You’re The Best Thing About Me”

Publicado em 06 Setembro 2017 por RUA

“You’re The Best Thing About Me” é o primeiro single do muito aguardado 14.º álbum de estúdio dos U2, “Songs of Experience”, e é lançado hoje.

A capa do novo single é uma fotografia de Anton Corbijn tirada à filha de The Edge, Sian Evans.

O lançamento do primeiro single sucede-se à surpresa revelada aos fãs do grupo na semana passada, um vídeo da interpretação do tema “The Blackout”, também retirado deste próximo álbum.

“Songs of Experience” é a continuação do álbum de 2014, “Songs of Innocence”, sendo que estes títulos são inspirados na coletânea de poemas do século XVIII “Songs of Innocence and Experience”, da autoria do místico poeta William Blake.

Enquanto “Songs of Innocence” fazia referência às primeiras influências e experiências do grupo, datadas de finais dos anos 1970 e início da década de 80, já o novo álbum é um conjunto de canções em forma de cartas íntimas a lugares e pessoas que são muito próximas do cantor; família, amigos, fãs, e ele próprio.