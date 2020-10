U2 celebram 20 anos de “All That You Can’t Leave Behind” com reedição

Publicado em 30 Outubro 2020 por RUA FM

A reedição celebrativa do 20.º aniversário do álbum de sucesso “All That You Can’t Leave Behind” está disponível em vários formatos, incluindo a nova remasterização dos 12 temas do disco e uma caixa Super Deluxe com 51 temas, editados hoje, no dia do 20.º aniversário do álbum.

A propósito deste aniversário, foi lançada uma versão acústica da canção “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”. Veja o lyric video aqui.

“All That You Can’t Leave Behind” é o 10.º álbum de estúdio dos U2. Lançado originalmente em outubro de 2000, o disco de 11 temas incluiu singles de sucesso como ‘Beautiful Day’,‘Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of’, ‘Elevation’ e ‘Walk On’, que atingiram o 1.º lugar dos tops em 32 países de todo o mundo. Produzido por Daniel Lanois e Brian Enio e gravado entre Dublin e França, “All That You Can’t Leave Behind” venceu 7 prémios Grammy, incluindo o de Melhor Álbum Rock, e é o único álbum na história a ter mais que um tema premiado na categoria de Gravação do Ano (“Beautiful Day” em 2001 e “Walk On” em 2002).

Esta nova remasterização do álbum está disponível numa versão de 12 temas e inclui um tema bónus, “The Ground Beneath Her Feet”, em todos os formatos da reedição.