U2 anunciam datas europeias da eXPERIENCE iNNOCENCE Tour 2018 com passagem por Portugal

Publicado em 16 Janeiro 2018 por RUA

A Live Nation confirmou hoje as datas para a digressão Europeia da eXPERIENCE iNNOCENCE Tour dos U2. A digressão tem início mundial a 2 de Maio em Tulsa, Oklahoma, chegando à Europa a 31 de Agosto, em Berlim, para uma série de datas europeias que incluem Colónia, Paris, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amsterdão, Milão, Manchester, Londres e Lisboa, no dia 16 de Setembro. Bilhetes à venda dia 26 de Janeiro.

Além destas datas, espetáculos especiais estão a ser preparados para Dublin e Belfast, os detalhes serão anunciados brevemente. Depois da aclamada tournée de estádios The Joshua Tree Tour 2017, na eXPERIENCE iNNOCENCE Tour os U2 regressam ao ponto de paragem da inovadora tournée indoor iNNOCENCE eXPERIENCE de 2015. A eXPERIENCE iNNOCENCE Tour 2018 segue-se ao 14º álbum de estúdio da banda Songs of Experience. Tal como o álbum Songs of Experience – que atingiu o primeiro lugar da Billboard – serve de complemento ao Songs of Innocence de 2014, a eXPERIENCE iNNOCENCE Tour 2018 é uma sequela da tour de 2015, na qual os U2 “reinventaram os espetáculos de arena” (Rolling Stone) e foi considerado o melhor concerto de 2015 pelo The New York Times. Como em todas as tournées de U2, esta nova produção para arenas explora a mais recente e inovadora tecnologia. Com um palco 360º, a eXPERIENCE iNNOCENCE Tour 2018 é uma atualização do palco único e inovador de 2015, com múltiplos palcos e um sistema de som inovador, além de um novo écran Led de elevada resolução – nove vezes mais que o écran de 2015.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa da U2 eXPERIENCE iNNOCENCE Tour, a 16 de Setembro, vão estar à venda 6ª feira, dia 26 de Janeiro, em blueticket.pt e lojas MEO selecionadas, a venda está limitada a 4 por pessoa. Aos subscritores do site U2.com está reservada a primeira pré-venda – de 5ª feira, 18 de Janeiro às 10h00 a sábado dia 20 de Janeiro, às 17h00. A 2ª será para os fãs que adquiriram o álbum Songs of Experience na pré-venda, antes de 30 de Novembro de 2017, e que têm também direito a esta venda antecipada para os espetáculos do Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Dinamarca, Itália, Irlanda e Holanda. Estes fãs vão receber um código único que dá acesso só a esta pré-venda que decorre entre 22 de Janeiro às 09h00 e o dia 24 de Janeiro às 17h00. A eXPERIENCE iNNOCENCE Tour é produzida pela Live Nation Global Touring em parceria com a Ritmos e Blues em Lisboa.