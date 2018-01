U2 anunciam data extra em Portugal

Publicado em 29 Janeiro 2018 por RUA FM

Depois da aclamada tournée de estádios – a Joshua Tree Tour 2017, a eXPERIENCE iNNOCENCE Tour será o regresso dos U2 aos recintos indoor, uma continuação da inovadora iNNOCENCE eXPERIENCE Tour de 2015. A eXPERIENCE iNNOCENCE Tour segue-se ao recém-editado álbum Songs of Experience – o 14º álbum de estúdio da banda. Tal como este álbum é uma continuação do Songs of Innocence de 2014, a eXPERIENCE iNNOCENCE Tour é uma sequela da tournée de 2015. Como em todas as tournées de U2, esta produção para arenas vai tirar partido dos mais recentes avanços tecnológicos. A eXPERIENCE iNNOCENCE Tour é o desenvolvimento do palco inovador e único da tournée de 2015, com diversas zonas de atuação, sistemas de som de última geração, novos écrans de elevada resolução – 9 vezes mais resolução que os utilizados em 2015.

Os bilhetes para o concerto extra de 17 de Setembro na Altice Arena estarão à venda a 2 de Fevereiro.