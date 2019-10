Two Door Cinema Club juntam-se ao cartaz do NOS Alive’20

Publicado em 31 Outubro 2019 por RUA FM

Os irlandeses Two Door Cinema Club são a nova confirmação do NOS Alive’20. O trio sobe ao Palco NOS dia 11 de julho, no mesmo dia da grande reunião dos Da Weasel.

A banda vai estrear em a terras lusas o mais recente álbum “False Alarm”, lançado no passado mês de junho. Este disco marca o regresso do grupo aos estúdios, três anos após o irreverente “Gameshow”. Segundo a banda. este novo trabalho ironiza e satiriza os acontecimentos de 2019 através da perspectiva de um pop com elementos disco, funk e soul.

Com quatro discos de sucesso no currículo, os Two Door Cinema Club são hoje considerados pela crítica e pelo público uma das grandes bandas da sua geração. “Tourist History” (2010), “Beacon” (2012) e “Gameshow” (2016) e “False Alarm” (2019), garantiram à banda a projeção mundial alcançada e vários temas de sucesso com lugar cativo nas principais rádios mundiais. A banda composta por Alex Trimble na voz, Sam Halliday na guitarra e Kevin Baird no baixo, promete não desiludir os fãs e surpreender todos aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes já estão à venda nos pontos de venda oficiais.