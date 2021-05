Turismo do Algarve lança nova campanha online a pensar nas férias de Verão  

Publicado em 06 Maio 2021 por RUA FM

«O Algarve fica-te bem! Sempre.» é o que o maior destino turístico do país quer recordar aos portugueses e espanhóis para que eles celebrem as férias de verão na região, numa altura em que decorre a última fase de desconfinamento em Portugal. A nova campanha do Turismo do Algarve estará ativa este mês e aposta num vídeo para inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a época alta do setor na região.

Vai para a rua hoje (dia 5) e tem foco no social media advertising – canais Facebook, Instagram e YouTube –, com o objetivo de motivar turistas nacionais e espanhóis a passarem as próximas férias no sul de Portugal, reforçando a confiança na marca Algarve e também a sua notoriedade. Esta campanha de brand awareness assenta num filme motivacional que em apenas alguns segundos tentará mostrar os motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo nesta última etapa de desconfinamento devido à pandemia.

A nova campanha «O Algarve fica-te bem! Sempre.» dá continuidade à anterior «O Algarve fica-te bem», lançada pelo Turismo do Algarve em junho de 2020, e recupera o seu mote para evidenciar que a região pode ser visitada em qualquer altura do ano, com todas as condições de segurança, e que tem oferta turística para os gostos mais distintos: spas, termas, atividades ao ar livre e em contacto com a natureza, desportos, cultura, património, boa gastronomia e vinhos, as melhores praias da Europa e unidades hoteleiras de elevada qualidade na cidade ou em espaço rural.

Durante 15 dias, a campanha manterá assim o Algarve no top of mind de milhões de potenciais turistas, através das redes sociais mais influentes e de maior alcance do mundo.

«Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto: as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época balnear», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.