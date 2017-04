Troféu Reitor Universidade do Algarve – Karting no Autódromo Internacional do Algarve

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) juntamente com Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil da Universidade do Algarve, promovem o Troféu Reitor Universidade do Algarve – KARTING

Esta prova tem como objetivo criar um momento de diversão e convívio entre alunos dos diferentes Campi da nossa academia, e por sua vez apurar os representantes da Universidade para a prova de Karting da FADU (os primeiros três qualificados).

O 1º lugar, para além de representar a Universidade do Algarve, vai ter direito a uma Hot Lap Radical na pista , Portimão (AIA).

A prova será aberta para todos os que pretendam participar, não havendo distinção entre escalões etários e realiza-se no dia 17 de abril, no AIA.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição até 12 de abril junto da AAUAlg, Sede, Campus da Penha (Instituto Superior de Engenharia) 8005-139 Faro, Telf. 289 888 444.

A inscrição apresenta uma taxa de 25€ para alunos e ex-alunos UALG ou 30€ para não alunos UALG. Transporte garantido para os 40 primeiros inscritos.