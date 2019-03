“Tremor” de regresso aos Açores e com cartaz fechado

Publicado em 13 Março 2019 por RUA

Regressa aos Açores, entre 9 e 13 de abril, mais uma edição do festival Tremor. Serão mais de 40 as propostas artísticas que pretendem criar o espaço para uma experiência cultural que ligue património, tradição, comunidade e natureza. Em destaque a estreia dos históricos Bulimundo, lenda viva do funána mundial, o espectáculo de abertura que inaugura um novo capítulo na colaboração entre a Associação de Surdos de São Miguel e a ondamarela (aqui também com a contribuição da ES.Música.RP) e as várias ligações entre os músicos dos Açores e músicos visitantes.

Fundado em 1978, o conjunto Bulimundo é, talvez, a mais significativa banda de funaná da actualidade. Entre as diversas coisas que entregaram à história da música de Cabo Verde, é inegável o papel incontestável que tiveram na democratização do género. Foram eles que o trouxeram para o centro da cidade, tirando-o do lugar subalterno a que o conservadorismo das autoridades coloniais o haviam entregue. Em 1980, levam-no ainda mais longe, abrindo caminho para a diáspora do funaná com discos como Djan Branku Dja e Bulimundo, que imortalizam a versão electrificada desse jogo constante entre o acordeão diatónico e o ferro-gaita. Estiveram parados cerca de dez anos, mas felizmente estão de regresso aos concertos. A estreia nos Açores é o destaque maior de uma lista de concertos que cruza os diversos continentes e espaços da música mundial. Há ainda, o jazz do incontornável Colin Stentson, a linguagem única de Lula Pena, as incursões no Brasil de hoje de Maria Beraldo e Teto Preto, o rock dos Moon Duo e dos Grails, os icónicos Pop Dell’Arte, entre outros.

Apostando na criação de momentos musicais que recontextualizem, divulguem e integrem a herança e história açoriana, o Tremor 2019 irá ainda reforçar o trabalho de residências artísticas com a comunidade. Será deles o espectáculo de abertura, numa colaboração entre a Escola de Música de Rabo de Peixe, o colectivo ondamarela e a Associação de Surdos de São Miguel. Será também aqui que se visitará a tradição da viola da terra, através do olhar renovador de FliP e Rafael Carvalho ou as tradicionais danças das Despensas de Rabo de Peixe. Dois grupos, Despensa Amigos de São Sebastião e Despensa Os Companheiros de Rabo de Peixe estarão a trabalhar com os espanhóis ZA! Para a construção de um concerto único e irrepetível, a ser contextualizado pelo trabalho fotográfico de Rubén Monfort. Neste espaço de encontro que é o Tremor, vai haver também diálogos inusitados entre os artistas da terra e os visitantes: vai haver Pedro Lucas a tocar com We Sea, dB com Balada Brassado, Cristóvão Ferreira com os Tupperwear e Diogo Lima a desenvolver trabalho com LBC.

No cartaz de surpresas para este ano, destaque muito especial para Lieven Martens (ex-Dolphins Into The Future). Músico que passou várias temporadas nos Açores e cujo trabalho de recolha sonora haveria de originar Canto Arquipélago, poema sonoro de culto sobre a diversidade açoriana . A convite do Tremor, Lieven regressa aos Açores para uma residência artística de recriação da obra The Cow Herder, uma sonata que faz o retrato sonoro da vida de um guardador de vacas da Ilha do Corvo.

Ao longo dos 5 dias de mais uma edição deste Tremor, haverá, como é já imagem de marca, concertos surpresas em espaços ligados com o património local (Tremores na Estufa) e trilhos sonorizados (Tremores Todo-o-Terreno), este ano sob a curadoria de Nathalie Sharp.