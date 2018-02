Travis Scott é a mais recente confirmação do Super Bock Super Rock

Publicado em 28 Fevereiro 2018 por RUA

Depois das confirmações de Anderson .Paak, Tom Mish, Oddisee & Good Company, Olivier St. Louis e Slow J, os fãs das rimas e das batidas têm mais um grande argumento para não faltar à edição de 2018 do : Travis Scott é a mais recente novidade do cartaz da 24ª edição do Festival.

O rapper mais mediático da atualidade, campeão de visualizações no YouTube e um dos nomes mais pedidos pelos fãs do Festival, vai subir ao Palco Super Bock, no dia 20 de julho.

Travis Scott é o nome de guerra de Jaques Webster, músico de Houston e uma das principais figuras do hip hop nos últimos anos. Com um estilo vocal inconfundível, autêntico mestre do uso de auto-tune, Travis sente-se até mais cantor do que rapper. Produziu para nomes como Kanye West, Rihanna ou Drake e emprestou a voz a alguns sucessos de Jay-Z, Pusha T, entre outros. A música está na sua vida desde sempre.

Depois de ter passado algumas dificuldades entre Nova Iorque e Los Angeles, Travis conseguiu erguer-se e seguir o caminho na música, depois do encontro com Kanye West e com a sua editora GOOD Music. E aos poucos passou a ser mais fácil mostrar todo o seu talento. Em 2012 editou a mixtape “Owl Pharaoh”, com as participações de Toro y Moi, Wale, 2 Chainz, entre outros. O primeiro álbum chegou em 2015. “Rodeo” conta com hits como “3500” ou “Antidote”, o primeiro single de Travis a alcançar a platina.

Os dados estavam lançados e apontavam um caminho de sucesso para o rapper de Houston. “Birds in The Trap Sing McKnight”, o segundo disco de Travis, confirmou todas essas expectativas: mais participações de luxo, entre as quais André 3000, Kendrick Lamar e The Weeknd, melodias no ponto e uma produção invejável. Em 2017, juntamente com o rapper Quavo, editou o disco “Huncho Jack, Jack Huncho”, mais um registo elogiado pelo público e pela crítica.

“Butterfly Effect” é um dos sucessos mais recentes de Travis Scott e certamente, um dos temas que vai fazer as delícias do público do 24º Super Bock Super Rock, dia 20 de julho, no Palco Super Bock.

Novos nomes a anunciar brevemente.





Já confirmados:

19 de julho

Palco Super Bock – The xx, Justice

Palco EDP – The Vaccines, Lee Fields & The Expressions, TORRES

20 de julho

Palco Super Bock – Travis Scott, Anderson .Paak & The Free Nationals, Slow J

Palco EDP – Tom Misch, Oddisee & Good Company, Olivier St. Louis

21 de julho

Palco Super Bock – Julian Casablancas & The Voidz

Palco EDP – Baxter Dury, Sevdaliza