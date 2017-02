Tratado de Badajoz vai ser evocado na Universidade do Algarve

Publicado em 13 Fevereiro 2017 por RUA

No âmbito das comemorações dos 750 anos do Tratado de Badajoz, assinado por Afonso III de Portugal e Alfonso X de Castela e Leão, vai realizar-se, às 15h30 do dia 16 de fevereiro, na Sala de Seminários da Reitoria do Campus de Gambelas, um encontro dedicado a evocar a efeméride.

A sessão de abertura será presidida pelo reitor da Universidade do Algarve, António Branco.

Com o apoio da Editora Sul, Sol e Sal e do Jornal do Algarve, este encontro conta ainda com as participações de Lídia Jorge, escritora, Luís Filipe Oliveira, docente da UAlg, Vítor Neto, presidente do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, e Jorge Botelho, presidente da AMAL.

Pelas 17h10, Guilherme d’Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, fará a sua apresentação e encerrará o encontro.