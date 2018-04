Trânsito condicionado em Faro devido à Semana Académica

Publicado em 30 Abril 2018 por RUA

Devido à montagem e realização da XXXIII Semana Académica da Universidade do Algarve, o Município de Faro informa que será necessário proceder a algumas alterações temporárias na circulação e estacionamento automóvel nas zonas e espaços adjacente onde o evento decorre.

Assim, o trânsito automóvel e estacionamento encontram-se, desde ontem, 26 de abril, e até 17 de maio, encerrado no extremo sul do Largo de S. Francisco a fim de serem efetuados os trabalhos de vedação do recinto dos espectáculos. Na sequência deste encerramento, deixa de ser possível o acesso e a saída à Vila Adentro através da Rua do Castelo, que ficará com dois sentidos de trânsito automóvel e com circulação alternada no troço entre a Praça D. Afonso III e o Largo do Castelo.

Fica ainda interdita a circulação de pesados, exceto para cargas e descargas no Largo de São Francisco. A circulação de transportes públicos será desviada pela Rua D.ª Teresa Ramalho Ortigão.

Até dia 17 de maio, o acesso automóvel à Vila Adentro será efetuado exclusivamente pelo Arco da Vila e a saída pelo Arco do Repouso.

Informa-se ainda que o Município disponibiliza, gratuitamente, a partir de hoje, o parque subterrâneo da Pontinha, para minimizar as dificuldades de estacionamento, sendo também autorizado o estacionamento na Av.ª Eng.º Joaquim Lopes Belchior.

O Município de Faro pede a todos a maior compreensão pelos eventuais transtornos causados aos residentes na zona e a todos os que utilizam o Largo de S. Francisco para parquear o seu veículo automóvel durante este período, bem como apela aos Munícipes para que, desta forma simples, também contribuam com este esforço para o sucesso da Semana Académica do Algarve, o maior evento da comunidade estudantil a sul do país.