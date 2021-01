Tindersticks lançam single e anunciam novo álbum “Distractions”

Publicado em 19 Janeiro 2021 por RUA FM

Depois de You’ll Have to Scream Louder, cover da música original dos Television Personalities, os Tindersticks lançam agora o segundo single daquele que será o 13.º álbum de estúdio da banda britânica, Distractions, com lançamento previsto para o dia 19 de Fevereiro, pela City Slang Records.

Man Alone leva-nos numa viagem pelas ruas de Londres. A atmosfera hipnótica da música, a voz de Stuart Staples, a narrativa surrealista e as imagens transitórias da capital inglesa, apelam a uma sensação visitada em obras como Taxi Driver: a de se estar simultaneamente na cidade e à parte dela, de se ser ao mesmo tempo participante e mero espectador, olhando a realidade através do vidro de um táxi, protegido, como um observador num sonho.

Distractions surge num contexto de pandemia mundial. Ainda assim, embora não seja imune à situação atual este “não é um álbum do confinamento”, afirma Staples em comunicado. O confinamento “é definitivamente uma parte do álbum, mas o álbum não é uma reação ao mesmo”. O processo de gravação foi “muitas vezes frustrante (gravar remotamente não funciona para nós)” afirma, “mas encontrámos uma maneira e em Julho o álbum foi esboçado e (…) misturado em Setembro.”

Em 2020, os Tindersticks actuaram em Portugal, passando por Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Porto, no âmbito da digressão do álbum No Treasure But Hope (2019). A produção esteve a cargo da Locomotiva Azul em parceria com a Produtores Associados.