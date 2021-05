Tindersticks anunciam concertos especiais nos Coliseus com orquestra e convidados

Publicado em 25 Maio 2021 por RUA FM

Os britânicos Tindersticks regressam a Portugal em 2022 para dois concertos especiais nos Coliseus de Lisboa e do Porto, integrados na digressão dos seus 30 anos de carreira. A acompanhar a banda estará uma orquestra e vários convidados, a anunciar oportunamente. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.

2022 marca três décadas de carreira dos Tindersticks. Para celebrar a ocasião, a banda liderada por Stuart Staples construiu um espetáculo que passará por países e palcos com um significado especial no percurso do grupo. Portugal é um dos países incluídos nesta digressão, com concertos no dia 13 de Maio, no Coliseu de Lisboa, e no dia seguinte, 14 de Maio, no Coliseu do Porto.

Os concertos atravessarão a extensa discografia da banda, desde Tindersticks, álbum de estreia lançado em 1993, ao mais recente e hipnotizante Distractions, editado em Fevereiro deste ano. A banda será acompanhada por orquestra e por vários convidados que marcaram o seu percurso.

Os Tindersticks nasceram em 1992 e contam atualmente com os membros originais Stuart Staples (vocalista), David Boulter (teclista) e Neil Fraser (guitarrista) e com as mais recentes inclusões, Dan McKinna (baixista, na banda desde 2007) e Earl Harvin Jr (baterista, na banda desde 2010). Ao longo da carreira, estabeleceram-se como mestres da contenção e da poética emoção humana, desenhando canções densas e melancólicas, cujas texturas e beleza encontraram um lugar especial no coração do público nacional, onde sempre foram acarinhados. A escolha dos Coliseus do Porto e Lisboa para integrar esta digressão de comemoração, realça assim a importância que o público português tem para o grupo de Nottingham.

“Estamos muito felizes e aliviados por podermos anunciar a nossa digressão de aniversário de carreira. Haverá melhor altura para regressar aos palcos do que para celebrar 30 anos de se poder permanecer dedicado a fazer a coisa que mais gostamos?”

Tindersticks