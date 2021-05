Timing doa cabazes alimentares a ex-colaboradores desempregados

Publicado em 28 Maio 2021 por RUA FM

A iniciativa surgiu por forma a colmatar as dificuldades pelas quais alguns dos ex-colaboradores desta empresa, ainda sem colocação, estão a passar, dada a vaga de desemprego que assombrou o Algarve até à semana passada.

Após terem conhecimento desta iniciativa solidária, juntaram-se imediatamente algumas empresas algarvias do ramo alimentar, contribuindo para um reforço extra do apoio inicialmente previsto pela Timing.

Foram sessenta os apoiados que, cumprindo os requisitos – terem colaborado com a empresa nos últimos dois anos, por um período igual ou superior a um mês e estarem sem emprego e apoios do estado neste momento – se candidataram e receberam um generoso cabaz alimentar.

Devido a esta junção de forças, a empresa duplicou os donativos e redirecionou uma ação que contemplava apenas ex-colaboradores, acabando por ajudar também duas IPSS’s locais – o MAPS e a Refood.

Tatiana Palma, que é uma das responsáveis pelo marketing & comunicação do Grupo Timing, afirma que “procuramos sempre posicionar-nos lado a lado com a responsabilidade social – um dos nossos principais pilares – a nível ambiental, animal e comunitário. Por isso e, numa altura em que toda a ajuda é importante, até porque a pandemia ainda está presente entre todos nós, decidimos presentear colaboradores que tenham trabalhado connosco num passado recente, e que por motivos de força maior, estão atualmente desempregados e sem apoios monetários.”.

A comando do algarvio Ricardo Mariano, as ações de responsabilidade social junto da comunidade têm sido uma prática comum neste grupo de empresas, que se tem afirmado na região do Algarve e um pouco por todo o país.

Nota: os estabelecimentos que contribuíram nesta iniciativa foram o Armazém Integral, o Vila Sabores e o Mini Mercado A Mochiqueira, em Portimão; a Padaria da Ponte, em Vila Nova de Cacela; a Padaria Madeira’s Pão Quente, em Santa Catarina da Fonte do Bispo; o Mini Preço, de Tavira; o Mini Mercado Nídia, em Olhão, a Padaria Reis do Pão, em Loulé; a Pastelaria Trigo Dourado, a Pastelaria Arco Íris e o Michel Barras, em Faro.