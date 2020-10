Tiago Bettencourt lança o seu sétimo álbum “2019 Rumo ao Eclipse”

Publicado em 30 Outubro 2020 por RUA FM

Tiago Bettencourt lança hoje, 30 de outubro, o tão aguardado novo álbum de originais – “2019 Rumo ao Eclipse”, o sétimo da sua carreira. Este novo trabalho é composto por 12 temas, todos da autoria e produção do próprio, e tem a participação especial de Mariza na faixa “Nuvem”. O disco conta ainda com os coros de Mariana Norton e Cláudia Pascoal nos temas “Manhã”, “Fêmea” e “Fachada”, com Fred Ferreira na bateria em “Dança” e “Não Queiras Mais de Mim” e ainda com a voz de Ivo Canelas em “Intro Fachada”.

Depois de se ter lançado numa odisseia de apresentação do álbum aos fãs, com oito sessões exclusivas, todas elas esgotadas, num cenário intimista e apenas munido de uma guitarra, um gira-discos e uma planta, Tiago Bettencourt disponibiliza agora o novo disco em todas as plataformas de streaming, assim como em formato físico (CD e vinil).

O longa-duração é editado após se tornarem conhecidos os singles “Trégua”, “Dança” e “Viagem”. Este último, o tema que abre o disco, foi revelado no passado dia 15 de setembro e conta com um videoclipe gravado na Vila de Velas, na Ilha de São Jorge nos Açores, local de origem da família paterna do artista.

“2019 Rumo ao Eclipse’ é um álbum que fala de movimentos que se passaram em 2019. Porém, e embora eu aponte para um ano em específico e suas orbitas, estes enredos não estão presos a nenhuma data ou espaço temporal uma vez que são parte intrínseca daquilo que acompanha a vida de cada um de nós: a nossa humanidade. E seja quando for este caminho, ele oferece-nos os desafios com os quais temos que lidar munidos de armas e defesas, de forças e fraquezas. Este álbum fala de escolhas, de lutas, de magoa e indignação, de desapego, de alívio, de aceitação, de casa, e de liberdade. ‘2019 Rumo ao Eclipse’ é uma viagem de ida e volta, como todos os meus álbuns são. Todos os meus álbuns são labirintos, este é só mais um. Espero que escolham ouvi-lo com o tempo que qualquer viagem merece.” Tiago Bettencourt