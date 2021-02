Tiago Bettencourt está de regresso com a segunda temporada de “Tiago na Toca”.

Publicado em 10 Fevereiro 2021 por RUA FM

Num momento em que os palcos continuam vazios, o Artista está de volta aos directos no Instagram às 22h00 de segunda-feira, com sessões que têm como objetivo a proximidade com os fãs, com versões próprias e, quem sabe, com interpretações de temas de algumas das suas maiores referências musicais.

“Bem-vindos à segunda temporada de Tiago na Toca. A cada segunda-feira às 22:00 estaremos novamente juntos à volta de 40 minutos através da ponte cibernética que é o Instagram. Estes lives são uma oportunidade de estarmos mais perto, embora sem palcos, e de, ao mesmo tempo, contribuir para apoiar muita gente cujo meio de subsistência simplesmente desapareceu. Em cada sessão vou-vos dizer como e para quem vai o valor do bilhete, facultativo, que vos peço.

O Tiago na toca do primeiro confinamento foi para mim uma hipótese de fuga do tempo aparentemente suspenso onde estávamos. Uma alternativa à espera pueril que não consigo ser. Uma lembrança que a vida não pausa, que os dias avançam, que as estações continuam e nós com elas também. De uma maneira ou de outra estamos sempre em movimento, e é inevitável a escolha do desenho que terá esse gesto.”

Tiago Bettencourt