Tiago Bettencourt é o primeiro artista nacional confirmado no NOS Alive’17

O NOS Alive continua a somar pontos ao ambicioso cartaz, desta vez com a confirmação do primeiro artista nacional que se junta ao alinhamento da 11.ª edição. Tiago Bettencourt sobe ao Palco NOS dia 07 de julho, mesmo palco dos já anunciados Foo Fighters e The Kills. O músico vai percorrer no segundo dia do festival os grandes êxitos da sua carreira, assim como apresentar em primeira mão temas do seu próximo álbum de estúdio.

O sexto disco de originais de Tiago Bettencourt, com data de edição agendada para o primeiro semestre do ano, já conta com um single editado. “Se me deixasses ser”, o novo tema do músico apresentado a 09 de janeiro, já somou mais de 450 mil visualizações no YouTube e pode ser escutado aqui.

Segundo Tiago, houve um ambiente especial que influenciou a criação e o desenvolvimento deste incrível single. “Percebi o caminho que a canção ia tomar quando estava com a banda numa quinta em Marçal do Chão. Estava calor, as janelas abertas e os instrumentos montados na sala. Foram dias em que as tardes entardeciam sem pressa e a canção saiu também ela cheia de ar, embora o resto do arranjo tenha crescido em minha casa, num pequeno espaço sem janelas. Os teclados trazem de volta universos que já vivi, mas sem querer ser Passado outra vez. Há uma melancolia reconfortante em determinados sons e foi isso que procurei para ilustrar a letra. É uma canção contida, mas intensa. Pode ser uma promessa, ou um sonho, ou uma ambição. Fala daquilo que queremos ser quando alguém confia em nós. Se o conseguimos ser é outra história, este é apenas o momento em que se acredita, o segundo cego em que se contempla essa inocência e a entregamos frente a um precipício como se não existisse tempo ou espaço ou cicatrizes pelo corpo.”

Tiago Bettencourt promete levar os festivaleiros numa viagem ao seu lado mais aventureiro, um concerto onde o artista vai percorrer os grandes êxitos da carreira e apresentar temas do novo disco. O artista junta-se assim aos grandes nomes já anunciados para dia 07 de julho como Foo Fighters, The Kills, Local Natives, Parov Stelar, Savages, Warpaint e Wild Beasts.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os billhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias já se encontram esgotados e restam menos de 100 bilhetes diários para dia 08 de julho.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Bonobo (Live), Cage The Elephant, Depeche Mode, Floating Points, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Rhye, Royal Blood, Ryan Adams, Savages, Spoon, Tiago Bettencourt, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.