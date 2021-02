Tiago Bettencourt é o convidado do último episódio de O Avesso da Canção, podcast de Luísa Sobral

Publicado em 11 Fevereiro 2021 por RUA FM

Já está disponível o último episódio da primeira temporada de O Avesso da Canção, podcast em que Luísa Sobral conversa com outros artistas portugueses sobre a arte da escrita de canções.

Neste décimo segundo episódio o convidado é Tiago Bettencourt. Em 55 minutos explora-se o percurso artístico deste conceituado cantautor. Luísa e seu convidado conversam sobre temas tão variados como a formação dos Toranja, a influência do fado na sua escrita de letras e a necessidade da viagem para o seu processo de composição.

“Sou fã do Tiago Bettencourt desde adolescente. Como eu, muitos nos apaixonámos e partimos o coração ao som das suas canções. Mas a música do Tiago não é daquelas que só faz sentido numa fase da vida, muito pelo contrário. Vai ganhando ainda mais beleza ao longo dos anos, tal como o vinho do Porto.” Luísa Sobral

Ouvir Podcast aqui