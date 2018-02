Throes + The Shine no palco NOS Clubbing do NOS Alive’18

Publicado em 21 Fevereiro 2018 por RUA

Os Throes + The Shine (Igor, Marco e Mob) encontram-se a ultimar o que será o seu 4.º disco de originais, com lançamento apontado para o outono. Com alguns singles de avanço planeados já para o verão, será no Passeio Marítimo de Algés que se darão os primeiros vislumbres do que promete ser o trabalho mais ambicioso do trio luso-angolano. O trio invade o Palco NOS Clubbing dia 14 de julho.

Caracterizados pelos espetáculos incendiários e pela sua capacidade de absorver influências e procurar novos caminhos dentro da música de dança, o próximo álbum, produzido pelo holandês Jori Collignon (Skip&Die), irá contar com a presença de um diverso leque de influências e colaborações. Desde a pop latina dos mexicanos Sotomayor, ao hip-hop de trajes modernos do português Mike El Nite e do francês KillASon, até à vertente africana de Selma Uamusse e Cachupa Psicadélica, podemos esperar um verdadeiro caleidoscópio sonoro.

A sua consagração dentro e fora de portas continuará de forma consistente no futuro que se avizinha, deixando um rasto de suor e sorrisos por esses palcos fora.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.