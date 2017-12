The XX são os primeiros cabeças-de-cartaz do 24º Super Bock Super Rock

Publicado em 20 Dezembro 2017 por RUA

A edição de 2017 do Super Bock Super Rock foi inesquecível, cheia de momentos que vão perdurar na memória de todos aqueles que fizeram parte dessa enorme festa. E como as melhores memórias fazem ainda mais sentido acompanhadas por uma contagem decrescente, o Festival regressa ao Parque das Nações em Lisboa para mais três dias de Música Autêntica.

Entre nomes consagrados e grandes talentos emergentes, para os dias 19, 20 e 21 de julho de 2018 só podemos esperar muito talento e muito boa Música. O primeiro nome confirmado para o 24º Super Bock Super Rock é o exemplo disso mesmo: os britânicos The XX atuam no Palco Super Bock a 19 de julho.

Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie Smith conhecem-se desde a infância e a amizade não se perdeu quando decidiram formar uma banda. Pelo contrário, foi como se essa amizade se tivesse alargado a um público que partilha das mesmas referências. Afinal, The XX é uma das bandas mais cool do planeta, com referências que vão desde o R&B de Aaliyah ao rock alternativo de bandas como os Pixies ou The Cure.

Em 2009, o single “Crystalised” cria um burburinho entre o público e a crítica. O disco homónimo sairia pouco depois, fazendo com que a banda londrina conquistasse uma legião de fãs graças a um som irresistível, atmosférico e minimalista, cheio de alma em cada canção. Depois de correrem alguns dos melhores festivais do planeta, ainda arrecadam um Mercury Prize graças a este registo de estreia. O segundo disco, “Coexist”, chega em 2012, com os singles “Angels” e “Chained” a confirmarem as melhores expectativas.

2017 foi o ano do regresso aos discos. “I See You” tem tudo aquilo que resultou no passado e ainda mais. É uma viagem eclética, capaz de alcançar um público cada vez maios alargado. Sem perder exigência e a honestidade em cada verso, o grupo abre um diálogo com a música pop e fica difícil não ser arrastado pela força de temas como “Hold On” ou “Replica”. E é essa a força que podemos esperar para julho de 2018, em mais uma edição do Super Bock Super Rock.