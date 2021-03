The Weeknd anuncia data extra em Portugal em 2022

Publicado em 01 Março 2021 por RUA FM

The Weeknd, no seguimento do anúncio da sua digressão mundial “The After Hours World Tour”, anuncia data extra em Portugal, no dia 26 de outubro de 2022. O artista regressa aos palcos com início no dia 14 de janeiro de 2022 em Vancouver, que passará pela América do Norte e Europa.

Portugal, recebe o artista nos dias 25 e 26 de outubro de 2022, em Lisboa, na Altice Arena.

Os bilhetes serão colocados à venda na próxima quarta-feira, dia 3 março, às 09h00 em everythinhsinew.pt.

Altice Arena | 26 de outubro de 2022 | DATA EXTRA

Abertura de Portas: 18h30

Início de Espetáculo: 20h00