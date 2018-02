The Vaccines, Tom Misch, e Oddisee e Olivier St. Louis no SBSR’18

Publicado em 01 Fevereiro 2018 por RUA FM

O Super Bock Super Rock está de regresso ao Parque das Nações, em Lisboa, para mais três dias de música autêntica.

Nos dias 19, 20 e 21 de julho, alguma da melhor música do mundo vai marcar presença na capital portuguesa.

Nomes como Justice ou The XX, já confirmados, fazem crescer as expectativas do público, mas há mais, muito mais… Num cartaz cada vez mais eclético há novas confirmações para fixar: os britânicos The Vaccines, a estreia em Portugal de Tom Misch, e os americanos Oddisee e Olivier St. Louis.

Já confirmados:

19 de julho

Palco Super Bock – The XX, Justice

Palco EDP – The Vaccines, Lee Fields & The Expressions, TORRES

20 de julho

Palco Super Bock – Slow J

Palco EDP – Tom Misch, Oddisee & Good Company, Olivier St. Louis

21 de julho

Palco EDP – Sevdaliza, Baxter Dury