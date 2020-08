The Strokes, Faith No More e La Roux são uma das confirmações do NOS Alive’21

Publicado em 27 Julho 2020 por RUA FM

A 14ª Edição do NOS Alive está de volta nos dias 07, 08, 09 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés, com mais confirmações.

Juntam-se ao cartaz The Strokes, Faith No More, The Lumineers, La Roux, Tom Misch e Manel Cruz.

La Roux é a mais recente confirmação e atua no dia 10 de julho, no Palco Sagres. A cantora britânica vem apresentar o novo álbum “Supervision”, lançado em abril deste ano. Conhecida pelos êxitos mundiais como “Blulletprof”, “In For The Kill” e “Quicksand” do seu álbum de estreia, conquistou o Grammy na categoria de Eletrónica.

Artistas Confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Angel Olsen, Black Pumas, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, La Roux, Manel Cruz, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Red Hot Chili Peppers, The Strokes, Tom Misch, Seasick Steve, Sea Girls The Lumineers, Two Door Cinema Club e muito mais a confirmar.