The Ramblers eleitos para representar Portugal no European Blues Challenge 2020

Publicado em 14 Novembro 2019 por RUA FM

Os The Ramblers foram eleitos para representar Portugal no European Blues Challenge 2020, na Holanda.

A European Blues Union tem a sua maior manifestação no European Blues Challenge – o chamado “Eurovisão” do Blues leva artistas de 24 países diferentes para representar o seu país numa competição que todos os anos é organizada numa cidade e nação diferente, atraindo os entusiastas do género e dando visibilidade a todos os envolvidos.

Este ano o European Blues Challenge será em Zaandam, na região de Amesterdão, na Holanda. Portugal será representado pelos The Ramblers neste evento internacional que determinará a melhor banda de blues da Europa em 2020.

A escolha do representante Português é organizada e supervisionada pela Associação BB Blues Portugal e determinada por um júri nacional composto de radialistas, músicos e organizadores dos maiores festivais de blues portugueses com nomes de destaque nacional como Tatanka dos The Black Mamba, Paulo Furtado (Legendary Tigerman) ou Nuno Calado (Antena 3).

Na estrada há 12 anos, a abertura de concertos de B.B King (Rock ‘n’ Roll Hall of Fame), Ian Siegal (Uk Blues Hall Of Fame), Carvin Jones (Guitarist Magazine 50 greatest blues guitarists of all-time), Paulo Gonzo (o multi-platinado pioneiro do blues em portugal com a Go graal blues band) ou Blasted Mechanism (“Best Portuguese Act” – MTV Europe Music Awards) são apenas alguns dos palcos já pisados.

Em Espanha os «Piratas do Blues» foram os vencedores do festival ibérico SubeRock 2018 (de entre 150 bandas de portugal e espanha) e desde aí já passaram por festivais como o Cáceres Internacional Blues Festival. Foram também escolhidos pela revista francesa “Autrement Blues – Blues & Co” e pelo Greek Ambassador of The Blues Hall Of Fame Michael Limnios como uma das bandas representativas da “cena” Blues na Península Ibérica.