The National dia 13 de julho no NOS Alive’18

Publicado em 10 Novembro 2017 por RUA

Depois de um concerto esgotado e absolutamente extraordinário no Coliseu de Lisboa, The National acabam de confirmar presença no NOS Alive’18. Uma das mais consagradas bandas do momento para o público e para a imprensa nacional e internacional traz ao Passeio Marítimo de Algés o sétimo disco de originais “Sleep Well Beast”. The National atuam dia 13 de julho, segundo dia do festival, no Palco NOS.

Conhecidos pela sua criação e interpretação musical única, The National contam na bagagem com sete álbuns de estúdio. O novo registo de originais foi produzido pelo compositor, guitarrista e teclista da banda Aaron Dessner, e co-produzido pelo vocalista Matt Berninger e pelo guitarrista Bryce Dessner.

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.