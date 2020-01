The Lumineers no NOS Alive’20

Publicado em 09 Janeiro 2020 por RUA FM

Os The Lumineers juntam-se ao cartaz do NOS Alive’20 no dia 09 de julho no Palco NOS, data onde partilharão o palco Taylor Swift, Khalid e Alt-J.

Com 7 anos de vida, diretamente de Denver, Colorado, a banda conta já com três álbuns de sucesso, onde o seu repertório pop folk não desilude os amantes deste género e surpreende pela positiva todos os que dizem não ser fãs de música desta natureza.

Wesley Schultz, Jeremiah Fraites, Ben Wahamaki, Jay Van Dyke e Maxwell Hughes trazem em carteira o trabalho lançado em setembro de 2029, intitulado III, coincidência que se deve não só por ser o seu terceiro álbum, mas também por ser composto por nove temas que se dividem em três diferentes capítulos. No entanto, e para fazer respirar fundo todos os seus fãs, “Ophelia”, “Stuborn Love” ou “Hey Ho” prometem juntar-se à set list da atuação e fazer pular o público ao som dos seus inesquecíveis refrões.

The Lumineers, um concerto a não perder no dia 9 de julho no NOS Alive’20.

​Artistas confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade