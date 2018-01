The Kooks no NOS Alive

Publicado em 10 Janeiro 2018 por RUA

O ano abre com a confirmação de The Kooks nesta edição do NOS Alive para dia 13 de julho.

A banda britânica sobe ao Palco NOS para apresentar o seu novo trabalho “The Best of… So Far” no mesmo dia dos já anunciados, Queens of the Stone Age, The National, e Two Door Cinema Club.

Logo com o seu primeiro álbum “Inside in/Inside Out”, The Kooks subiram ao topo das tabelas britânicas e conquistaram a crítica. Músicas como “You Don’t Love Me”, “Naïve”, e “She Moves in Her Own Way” tornaram-se clássicos instantâneos alcançando enorme sucesso por toda a Europa.

Nesse mesmo ano, venceram o prémio “Best Uk & Ireland Act” nos MTV Europe Music Awards e foram nomeados para os Brit Awards.

A banda de Brighton conta já com quatro álbuns. E o mais recente “The Best of… So Far” vem assinalar o décimo aniversário da banda, reunindo todos os seus hits, desde o álbum de estreia.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento. Feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um novo passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.

Fotografias oficiais aqui