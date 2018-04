The Killers reeditam discografia em vinil a 15 de junho

Publicado em 23 Abril 2018 por RUA

A caixa “Carreer Vinyl Box” inclui sete álbuns em vinil de 180 gramas e já se encontra em pré-venda

A 15 de junho os The Killers vão celebrar a sua carreira extraordinária com o lançamento de todos os seus sete álbuns juntos numa só caixa pela primeira vez, apropriadamente intitulada “The Killers Career Vinyl Box”.

Todos os álbuns que constam da “The Killers Career Vinyl Box” estão disponíveis em vinil de 180 gramas.

Não podia haver melhor forma que iniciar uma coleção tão épica do que com o álbum de estreia dos The Killers, o triplamente platinado “Hot Fuss” (2004), que inclui êxitos como “Mr. Birghtside”, “Smile Like You Mean It” e “Somebody Told Me”.

O segundo álbum de estúdio do grupo, “Sam’s Town” (2006), foi produzido por Flood (New Order, U2), Alan Moulder (Nine Inch Nails, Food Fighters) e os próprios The Killers e conta com os singles “When You Were Young” e “Read My Mind”.

O terceiro disco com material de estúdio da banda, “Sawdust” (2007), reúne lados b, versões, remixes e outras raridades, como a versão de “Shadowplay”, dos Joy Division, e “Tranquilize”, com a participação de Lou Reed.

A caixa inclui anda “Day & Age” (2008), álbum produzido por Stuart Price (Madonna, Kylie Minogue, Pet Shop Boys) e os The Killers, do qual saíram os singles “Human” e “Spaceman”.

“Live From The Royal Albert Hall” é um duplo LP e exclusivo desta caixa de vinis. Lançado originalmente em 2009 como um DVD ao vivo, o duplo álbum capta a banda em pico de forma.

Em 2012 os The Killers lançaram o platinado álbum “Battle Born”, do qual fazem parte canções como “Runaways” e “Miss Atomic Bomb.”

O mais recente álbum de estúdio do grupo, “Wonderful Wonderful”, foi editado no final do ano passado e faz também parte desta caixa especial. Do disco são célebres os singles “The Man” e “Run For Cover.”

“The Career Vinyl Box” é a prova do quão extraordinária tem sido a carreira dos The Killers até à data e já está disponível em regime de pré-venda.