The Jesus and Mary Chain apresentam “Damage and Joy” em Lisboa e no Porto

Publicado em 10 Novembro 2017 por RUA

The Jesus and Mary Chain, banda Escocesa dos irmãos Reid, vem ao nosso país, nos dias 28 e 29 de Maio em Lisboa e Porto respectivamente, para apresentar o seu mais recente trabalho “Damage and Joy” (2017) e tocar clássicos da sua carreira, onde não faltarão temas dos álbuns “Psychocandy” e “Darklands”, que os catapultaram para a fama.

Os Jesus and Mary Chain foram uma das mais marcantes bandas dos anos 80. Inspirados por colectivos como The Velvet Underground, Beach Boys ou The Who, a banda alcançou um grande sucesso na segunda metade da década de 80 e início dos anos 90 até se separar em 1999. 2007 foi o ano marcado pelo grande regresso do grupo. Com um espetáculo épico em Coachella, contaram com Scarlett Johansson em palco para um dos temas mais conhecidos da banda, “Just Like Honey”, que tinha feito parte da banda sonora de Lost in Translation, de Sofia Coppola, protagonizado pela atriz.

Após 19 anos sem novas edições e depois de terem passado pelos festivais NOS Alive e EDP Vilar de Mouros, chega agora a vez de actuarem em duas das salas mais emblemáticas para espectáculos em Portugal, o Coliseu dos Recreios ,em Lisboa e a Casa da Música, no Porto. Esta é portanto, uma oportunidade rara a não perder, de ver uma banda dos anos 80 muito acarinhada pelo público Português que marcou várias gerações ao longo dos tempos.